Akash Kumar, la lite con Ilary Blasi: “Basta! Me ne vado” (Di martedì 18 maggio 2021) All’Isola dei Famosi Akash Kumar è stato punzecchiato da Ilary Blasi e ha minacciato di lasciare per sempre il programma. Alcuni giorni fa attraverso i social Akash Kumar aveva annunciato che non avrebbe preso più parte all’Isola dei Famosi, salvo poi ripensarci. Non appena è entrato nello studio del reality show la conduttrice Ilary Blasi non ha perso occasione per punzecchiare Kumar a seguito del suo annuncio di addio al programma: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, ha dichiarato la showgirl mandando il modello su tutte le furie. Akash KumarAkash ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021) All’Isola dei Famosiè stato punzecchiato dae ha minacciato di lasciare per sempre il programma. Alcuni giorni fa attraverso i socialaveva annunciato che non avrebbe preso più parte all’Isola dei Famosi, salvo poi ripensarci. Non appena è entrato nello studio del reality show la conduttricenon ha perso occasione per punzecchiarea seguito del suo annuncio di addio al programma: “aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, ha dichiarato la showgirl mandando il modello su tutte le furie....

Advertising

FQMagazineit : Isola dei Famosi, Akash Kumar sbotta contro Ilary Blasi: “Se vuoi me ne vado a casa”. Scoppia la lite in diretta - Giornaleditalia : Isola dei Famosi, Ilary Blasy litiga con Akash Kumar: 'Se vuoi me ne vado a casa' - BaritaliaNews : Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Akash Kumar, lite in diretta e lui “Se vuoi me ne vado … “ - befourkilamniaz : RT @oocisola: Akash Kumar: “ci conosciamo da 10 anni Papeete Beach collection ti ricordi Cerioli GF… CINEMA” #isola - zazoomblog : LIsola dei Famosi: scintille in diretta tra Ilary Blasi e Akash Kumar - #LIsola #Famosi: #scintille #diretta -