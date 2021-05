Addio Franco Battiato | le canzoni più belle da riascoltare e riscoprire

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 maggio 2021) Negli ultimi sei anni si è parlato così tanto (e spesso a sproposito) della salute del Maestro, che in alcuni momenti la sua musica era quasi andata in secondo piano. A un certo punto, abbiamo voluto riportare le cose al loro ordine. L'occasione la forniva il suo album del 2019 Torneremo ancora, accolto nel timore potesse essere l'ultimo. Allora titolammoe la sua musica che sta benissimo, con l'intenzione di celebrarne i picchi più luminosi riportando l'attenzione a parole e note, fuori dal chiacchiericcio e dalle speculazioni. Lecon cui vogliamo celebrarlo oggi sono ancora quelle selezionate in quell'occasione, unite ad alcuni classici che abbiamo puntualmente raccontato, tra righe e spartiti, nel loro significato emotivo e umano più profondo: Riduci le stelle in polvere e non ...