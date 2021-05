19 Maggio | accadde oggi | eventi storici | santi e ricorrenze

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19è il 139º giorno del calendario gregoriano (il 140º negli anni bisestili). Mancano 226 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 191535 – L’esploratore francese Jacques Cartier salpa per il suo secondo viaggio in Nord America con 3 navi, 110 uomini e i due figli di Capo Donnacona (che Cartier rapì durante il primo viaggio) 1536 – Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene decapitata con la falsa accusa di adulterio 1568 – La regina Elisabetta I d’Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda, regina di Scozia 1643 – Battaglia di Rocroi: Vittoria francese sugli spagnoli 1649 – L’atto che ...

Advertising

MegaleHellas : Accadde oggi: 18 maggio 1198, Federico II incoronato Re di Sicilia - rockolpoprock : E' successo nel rock il 19 maggio - afgibi : RT @it_samp: #Accaddeoggi: 19 maggio 1991 #Sampdoria #Campione d'Italia. #Video #sampdoro #lanostrafavola ???????? - it_samp : #Accaddeoggi: 19 maggio 1991 #Sampdoria #Campione d'Italia. #Video #sampdoro #lanostrafavola ???????? - ilbassanese : Mercoledì 19 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio accadde

TrevisoToday

1987. 'Finita la partita e fatta un po' di festa, dopo una telefonata a casa tornai in ... Ma quando questo, due anni dopo, lui già non c'era più. Ebbene, da allora lui il Napoli allo ...Alla fine della stagione 1961un fatto che fa capire molto del carattere del modenese. I ... La vera rottura tra i due avvenne aalla Mille Miglia, che Juan Manuel reputava inutile perché ...SIMONA QUADARELLA 9: Sono quattro ori consecutivi in vasca lunga, sette se si considera anche la vasca corta. In Europa la regina del mezzofondo è lei, la nuotatrice romana che undici mesi fa soffriva ...Anticipazioni Grey's Anatomy 17x12 su Sky: Jackson Avery vive un momento di profonda crisi Proseguirà martedì 25 maggio, a partire dalle 21:50, la ...