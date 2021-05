Videogiochi | com' è la giornata di un pro player | ce lo racconta Piz

(Di lunedì 17 maggio 2021) Diciamo subito una cosa: anche per quanto riguarda le persone non vicinissime al mondo dei, i pochi pregiudizi rimasti sui prosono in fase di smantellamento e gli esports stanno finalmente ricevendo l'attenzione che meritano. La vita di un giocatore professionista è impegnativa, ormai lo sappiamo. Mentalmente e fisicamente, i ragazzi che scelgono questa strada sono messi alla prova e ci vuole una grande costanza per arrivare a livelli competitivi. Piz, al secolo Riccardo Pizzinelli, è un prodi Fortnite, fa parte del team di Morning Star e il suo canale Twitch è un punto di riferimento quotidiano per gli appassionati degli streaming di. Sì, quotidiano, perché per sette ore al giorno, Riccardo è impegnato (ormai da più di un anno) come creator di contenuti in diretta. Partite di ...

Advertising

QBerg_QPoint : ?? #OsservatorioTech 04/2021 - Contributi negativi all'Indice dei #prezzi si evidenziano nel settore #Entertainment,… - GLiteVideogames : La sfida di Digital Bros: crescere nel business dei videogiochi gratuiti - Il Sole 24 ORE - Bluhcookie : @felpaatoo I videogiochi valgono? - Lollowitz : RT @hynerdit: #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Siete pronti per il nuo… - Indigo__Moon___ : Quelli nei videogiochi valgono? -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi com

Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet

... uno dei principali produttori mondiali di chip per telefoni cellulari, console pere, naturalmente, processori per auto (sempre più connesse). Una collaborazione che era nell'aria già da ...... ma anche webcam, telefoni cellulari, console per, e in generale molta più elettronica di consumo. POVERA AUTO In questo clima, il settore dell'automobile ha pescato, come si suol dire, ...Un attore di Animali Fantastici condannato a tre anni di carcere per molestie sessuali; addio del personaggio alla saga?Atomica Bionda questa sera in tv in prima serata; torna Charlize Theron, in attesa del sequel che arriverà su Netflix.