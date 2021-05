Venezia-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 17 maggio 2021) Alle 20.45 in campoper l’andata della seconda semifinale dei playoff di Serie B. Queste le(4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, Svoboda, Ricci, Crnigoj, Esposito. Allenatore: P. Zanetti.(4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Yalçin, Nikolov, Listkowski, Zuta, Calderoni, Henderson, Tachtsidis. Allenatore: E. Corini. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DIRETTA: I TESTA A TESTA Sono 9 i precedenti diandati in scena nel nuovo millennio, ma facciamo 10 perché ne compare uno anche nel novembre 1999: i primi 4 incroci fanno ...