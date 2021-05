Uomini e Donne: una nuova dama scende per Biagio (Di lunedì 17 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 17 maggio 2021, ha dato molto spazio al Trono Over. La parte centrale dell'appuntamento odierno è stata dedicata a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono tornati al centro dello studio per parlare della fine del loro rapporto. I due, come avevamo già anticipato, hanno litigato animatamente e l'ex cavaliere ha scatenato il caos. Poco prima però è arrivata a Uomini e Donne una nuova dama arrivata in studio per conoscere Biagio. Scopriamo chi è la donna e vediamo se il cavaliere campano ha deciso di conoscerla oppure no. Anna è arriva a Uomini e Donne per Biagio Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne è stato ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 maggio 2021) La puntata diandata in onda oggi, lunedì 17 maggio 2021, ha dato molto spazio al Trono Over. La parte centrale dell'appuntamento odierno è stata dedicata a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono tornati al centro dello studio per parlare della fine del loro rapporto. I due, come avevamo già anticipato, hanno litigato animatamente e l'ex cavaliere ha scatenato il caos. Poco prima però è arrivata aunaarrivata in studio per conoscere. Scopriamo chi è la donna e vediamo se il cavaliere campano ha deciso di conoscerla oppure no. Anna è arriva aperNel corso della puntata odierna diè stato ...

