Tutto ciò che devi sapere sulle principali criptovalute, ma eri troppo confuso per chiedere (Di lunedì 17 maggio 2021) Non molto tempo fa, le criptovalute erano una curiosità, viste con entusiasmo da un piccolo gruppo di primi investitori e con una forte dose di scetticismo dalla più ampia comunità di investitori istituzionali. Tutto questo è cambiato. Negli ultimi mesi, la moneta che è stata ampiamente scambiata tra i drogati di tecnologia è stata abbracciata da grandi aziende, istituzioni finanziarie e persino la casa d’aste Sotheby’s, che ha tenuto la prima asta in assoluto mercoledì ad accettare la criptovaluta come pagamento per un’opera d’arte fisica , ricevendo 12,9 milioni di dollari in 14 minuti di offerte per il pezzo iconico dell’artista di strada Banksy, “Love Is In The Air”. “Penso che mostri solo quanto siamo arrivati”, ha affermato Dan Ives, amministratore delegato della ricerca azionaria presso Wedbush Securities. “Penso che tu abbia visto più aziende ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 maggio 2021) Non molto tempo fa, leerano una curiosità, viste con entusiasmo da un piccolo gruppo di primi investitori e con una forte dose di scetticismo dalla più ampia comunità di investitori istituzionali.questo è cambiato. Negli ultimi mesi, la moneta che è stata ampiamente scambiata tra i drogati di tecnologia è stata abbracciata da grandi aziende, istituzioni finanziarie e persino la casa d’aste Sotheby’s, che ha tenuto la prima asta in assoluto mercoledì ad accettare la criptovaluta come pagamento per un’opera d’arte fisica , ricevendo 12,9 milioni di dollari in 14 minuti di offerte per il pezzo iconico dell’artista di strada Banksy, “Love Is In The Air”. “Penso che mostri solo quanto siamo arrivati”, ha affermato Dan Ives, amministratore delegato della ricerca azionaria presso Wedbush Securities. “Penso che tu abbia visto più aziende ...

Advertising

matteosalvinimi : Non avrei mai pensato di dover leggere in diretta tv frasi di tale odio verso di me e i miei cari. Grazie a chi mi… - borghi_claudio : @mamo75r @nickita65 @RobertoBurioni Che non è una decisione così ovvia come il Prof. Burioni voleva presentare, che… - rubio_chef : SE VEDRETE QUESTO DOCUMENTARIO, COMPRENDERETE TUTTO CIÒ CHE IN 300k TWEET HO PROVATO A SPIEGARVI E FORSE NON VI È A… - MarkusKoll : RT @AlessandroFois9: 1) Ministri che hanno fatto business con mascherine. 2) Scienziati indirizzati da politici su divulgazioni. 3) Ospedal… - halfvhearts : dite ad alice che anche dopo tutto ciò che abbiamo passato lei è sempre il mio viola -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto ciò Innovazione. Con Nanogear verso l'ingranaggio molecolare Ciò nonostante, questi fenomeni sono poco conosciuti nelle molecole artificiali perch sono ... "Come dimostrato dai risultati ottenuti negli ultimi anni in laboratori di tutto il mondo, con la ...

Parte da Ravenna la 13° tappa del Giro d'Italia dedicato a Dante, venerdì 21 Maggio: le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico ... ...come non mai e tutto incentrato, né poteva essere diversamente, su Dante. Questo, nella tappa ravennate del Giro, anch'esso al Sommo Poeta dedicato, vuole essere niente di più di un assaggio a ciò ...

Le millenarie vie della transumanza fanno rete, Regioni firmano accordo latinaoggi.eu nonostante, questi fenomeni sono poco conosciuti nelle molecole artificiali perch sono ... "Come dimostrato dai risultati ottenuti negli ultimi anni in laboratori diil mondo, con la ......come non mai eincentrato, né poteva essere diversamente, su Dante. Questo, nella tappa ravennate del Giro, anch'esso al Sommo Poeta dedicato, vuole essere niente di più di un assaggio a...