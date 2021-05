Scherzi a Parte, svelati i nomi delle prime 2 vittime della nuova stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) Scherzi a Parte è il format che sa un po’ di “usato sicuro” che tornerà, probabilmente, a partire da settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le registrazioni della trasmissione pare che siano iniziate proprio durante questo mese di maggio e in virtù di ciò, stanno iniziano a circolare i primi rumors su chi potrebbero essere i protagonisti di questa nuova edizione. Per il ritorno dello show il timone della conduzione è stato affidato ad Enrico Papi, che ritorna sulla rete Mediaset dopo essere stato esiliato per diversi anni, salvo apparire in qualche puntata del Maurizio Costanzo Show, sempre recentemente. Si è vociferato che ad affiancarlo ci sarebbe dovuta essere Alessia Marcuzzi, ma così non sarà. Pare, infatti, che la conduttrice de Le Iene abbia declinato proprio per la presenza del 55enne ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 maggio 2021)è il format che sa un po’ di “usato sicuro” che tornerà, probabilmente, a partire da settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le registrazionitrasmissione pare che siano iniziate proprio durante questo mese di maggio e in virtù di ciò, stanno iniziano a circolare i primi rumors su chi potrebbero essere i protagonisti di questaedizione. Per il ritorno dello show il timoneconduzione è stato affidato ad Enrico Papi, che ritorna sulla rete Mediaset dopo essere stato esiliato per diversi anni, salvo apparire in qualche puntata del Maurizio Costanzo Show, sempre recentemente. Si è vociferato che ad affiancarlo ci sarebbe dovuta essere Alessia Marcuzzi, ma così non sarà. Pare, infatti, che la conduttrice de Le Iene abbia declinato proprio per la presenza del 55enne ...

Advertising

takemehomeyg : RT @ikigaiisvt: a parte gli scherzi i love seventeen a lot its cute come cerchino sempre di far sentire parte di qualcosa chi li ascolta - SBellini76 : @LucaBilla @lucadg75 Così, un po' per noia, un po' per sfregio ! :)) Scherzi a parte, era una curiosità... - ikigaiisvt : a parte gli scherzi i love seventeen a lot its cute come cerchino sempre di far sentire parte di qualcosa chi li ascolta - VIDDO_2 : @albeggiava52 E allora il lanciafiamme ???????????? Scherzi a parte, io credo che tutto inizi e finisca con la cultura. D… - REPVSTYLES : con amore vai a cagare. no a parte gli scherzi sono felicissima di star parlando con te e sei esattamente il mio op… -