Rudy Zerbi ed Arisa, “il video che sta sconvolgendo il web”: è successo durante la pubblicità, immagini imperdibili (Di lunedì 17 maggio 2021) Pochissime ore fa, Rudy Zerbi ha condiviso su Instagram un video insieme ad Arisa: sapete cos’è successo durante la pubblicità? Che ridere! Una cosa c’è da dirla: oltre a tutti i giovanissimi talenti di questa ventesima edizione di Amici, anche Rudy Zerbi ed Arisa hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano. Sempre pronti a “punzecchiarsi” L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Pochissime ore fa,ha condiviso su Instagram uninsieme ad: sapete cos’èla? Che ridere! Una cosa c’è da dirla: oltre a tutti i giovanissimi talenti di questa ventesima edizione di Amici, ancheedhanno saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano. Sempre pronti a “punzecchiarsi” L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco le dichiarazioni esclusive del prof Rudy Zerbi subito dopo l’ingresso in Finale di Sangiovanni! #Amici20 - AleAmbr : @bastaunminuto Rudy Zerbi percepiscici - zazoomblog : Rudy Zerbi che gaffe: il suo gesto diventa subito virale - #Zerbi #gaffe: #gesto #diventa #subito - zazoomblog : Rudy Zerbi E Il Suo “scheletro Nell’armadio” Cosa Spunta: Il Video In Cui Stenterete A Riconoscerlo - #Zerbi #“sch… - infoitcultura : Rudy Zerbi e il suo “scheletro nell’armadio”, cosa spunta: il video in cui stenterete a riconoscerlo -