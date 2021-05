Roblox non è più un gioco ma 'un'esperienza' (Di lunedì 17 maggio 2021) Il progresso della tecnologia informatica ha consentito nel tempo migliori esperienze interattive. Una delle migliori dimostrazioni è la complessità raggiunta da molti videogiochi, che sono passati da semplici obiettivi a piattaforme dalle infinite possibilità. Roblox, è forse un caso particolare e i suoi creatori hanno un'opinione molto chiara al riguardo. In una recente intervista per il portale The Verge, un portavoce di Roblox ha fatto un commento che non è passato inosservato nella comunità dei videogiochi. A nome di tutti gli sviluppatori, ha sottolineato che il prodotto non è un gioco, ma piuttosto "un'esperienza". "Il termine esperienza è coerente con il modo in cui abbiamo evoluto la nostra terminologia per riflettere la realizzazione del metaverso", ha detto il portavoce. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Il progresso della tecnologia informatica ha consentito nel tempo migliori esperienze interattive. Una delle migliori dimostrazioni è la complessità raggiunta da molti videogiochi, che sono passati da semplici obiettivi a piattaforme dalle infinite possibilità., è forse un caso particolare e i suoi creatori hanno un'opinione molto chiara al riguardo. In una recente intervista per il portale The Verge, un portavoce diha fatto un commento che non è passato inosservato nella comunità dei videogiochi. A nome di tutti gli sviluppatori, ha sottolineato che il prodotto non è un, ma piuttosto "un'". "Il termineè coerente con il modo in cui abbiamo evoluto la nostra terminologia per riflettere la realizzazione del metaverso", ha detto il portavoce. ...

