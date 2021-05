Perché il giudice Franco andò a dire a Berlusconi che la sua condanna era stata «una porcheria» (Di lunedì 17 maggio 2021) Torna la polemica sulla condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale. Accade Perché, a quasi otto anni dalla sentenza della Cassazione che rese definitiva la condanna, finalmente la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo interroga il governo italiano, che entro il prossimo 15 settembre dovrà chiarire se il Cavaliere «abbia beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente» e «abbia avuto un processo equo». Accade anche Perché i legali del fondatore di Forza Italia hanno presentato domanda di revisione al tribunale di Brescia. Così tutti gli avversari del Cavaliere, politici, magistrati e giornalistici, sono terrorizzati dall'ipotesi di una vera riabilitazione, e hanno cominciato a sparare una salva di razzi terra-terra. Nel mirino, l'antiBerlusconismo militante ha messo le rivelazioni del ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021) Torna la polemica sulla condanna di Silvioper frode fiscale. Accade, a quasi otto anni dalla sentenza della Cassazione che rese definitiva la condanna, finalmente la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo interroga il governo italiano, che entro il prossimo 15 settembre dovrà chiarire se il Cavaliere «abbia beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente» e «abbia avuto un processo equo». Accade anchei legali del fondatore di Forza Italia hanno presentato domanda di revisione al tribunale di Brescia. Così tutti gli avversari del Cavaliere, politici, magistrati e giornalistici, sono terrorizzati dall'ipotesi di una vera riabilitazione, e hanno cominciato a sparare una salva di razzi terra-terra. Nel mirino, l'antismo militante ha messo le rivelazioni del ...

