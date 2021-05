Operazione “All black” I dettagli del blitz di questa mattina

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nellata odierna i Carabinieri del NOE e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare per 13 persone (10 in carcere e 3 ai domiciliari), al sequestro di 2 automezzi nonché al sequestro per equivalente di più di 200.000 euro disposti dal GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di diversi soggetti ritenuti responsabili di illecito smaltimento di rifiuti per i reati previsti dagli articoli 416 c.p. (Associazione per delinquere) e art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) e reati connessi. L’indagine, convenzionalmente denominata “All” e che vede 44 persone ed una società campana di trattamento dei rifiuti a vario titolo ...