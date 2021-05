Nel liceo gesuita di Draghi e Belloni | Non formiamo élite | ma uomini e donne

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Il nostro segreto è valorizzare i talenti di ognuno". Così Padre Giovanni La Manna, rettore dell'Istituto Massimiliano Massimo risponde quando gli chiediamo qual è il segreto della scuola romana che si ispira agli insegnamenti pedagogici di Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti. Scuola che tra i suoi ex allievi annovera tante persone poi arrivate ai più alti ranghi dell'amministrazione pubblica o comunque protagonisti di una carriera prestigiosa. Basti ricordare il presidente del consiglio ed ex presidente della Bce, Mario, ed Elisabetta, già segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nominata, il 12 maggio scorso, a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Ma tra gli ex alunni celebri si ricordano, fra gli altri, Luigi Abete, Luca Cordero di Montezemolo, Gianni De ...