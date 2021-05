Lapadula non basta | il Benevento si scava la fossa contro il Crotone in 10 Inzaghi spera in un aiuto di suo fratello

Advertising

GazzettAvellino : Lapadula non basta, il Benevento si scava la fossa contro il Crotone in 10. Inzaghi spera in un aiuto di suo fratel… - fwmurnau_ : @GianScudieri Comunque io seriamente comincio a credere che Lapadula abbia solamente un bravo procuratore, perché è… - TheYorrick : @Raccoons_girl Dopo aver visto campagne acquisti basate su Matri e Lapadula, non mi illudo piu. - friggio1983 : RT @StefaniaC11: Ci siamo talmente abituati agli onesti mestieranti che 'sudano la maglia' (mi ricordo cosa si scriveva qui sopra su Lapadu… - StefaniaC11 : Ci siamo talmente abituati agli onesti mestieranti che 'sudano la maglia' (mi ricordo cosa si scriveva qui sopra su… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapadula non

Corriere dello Sport.it

Letizia cattura il pallone, lo scodella al centro per Hetemaj che appoggia per: colpo da ... 'si può tenere aperta una gara come questa echiuderla - dice - Creiamo tantissimo e...Sblocca subito, Golemic viene espulso per un fallo in chiara occasione da gol sullo stesso centravanti, ma il Benevento ha il grossissimo torto dichiudere i conti quando potrebbe. E ...Video Benevento Crotone (risultato 1-1) gol e highlights. Simy gela Inzaghi, permanenza in Serie A appesa a un filo per i sanniti ...Al Vigorito di Benevento, succede l’inimmaginabile. La squadra di casa ha bisogno dei tre punti per giocarsi la permanenza in Serie A nello scontro diretto contro il Torino domenica prossima. Il Croto ...