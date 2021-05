Istat | inflazione ‘corre’ ad Aprile

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’aumenta nel mese di: l’analisi dell’sull’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività. L’conferma l’adregistrando un aumento dello 0,4% per quanto riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera comunità su base mensile. Su base annua si registra un aumento dell1,1% sostanzialmente in linea con le previsioni.nel mese di: “aumenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività” “Nel mese di, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su base annua (da ...