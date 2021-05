Inflazione | Istat | ad aprile accelera a +0 | 4% su mese e +1 | 1% su anno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Perl'conferma la stima preliminare di unazione dell'con un indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +0,8% di marzo). L'zione tendenziale dell'- spiega l'istituto di statistica - "si deve essenzialmente ai prezzi dei Beni energetici, la cui crescita passa da +0,4% di marzo a +9,8% a causa sia dei prezzi della componente regolamentata (che invertono la tendenza da -2,2% a +16,8%) sia di quelli della componente non regolamentata (cheno da +1,7% a +6,6%)". Questa crescita "è solo in parte compensata dall'inversione di tendenza dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,0% a -0,3%) e di ...

Secondo l'Osservatorio Autopromotec, che ha elaborato gli indicidei prezzo al consumo, l'aumento rispecchia l'andamento tendenziale al rialzo dell'(+1,1% in aprile dal +0,4% di ...Secondo l'Ons (Office for National Statistics) l'britannico, è il gruppo d'età tra 16 e 26 ...Chianti Boom dell'acciaio anche in Italia Nel mondo ci saranno enormi investimenti green...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (Nic), al lordo dei tabacchi ha registrato un aumento dello 0,4% su base m ...L'inflazione, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +0,8% di marzo), ...