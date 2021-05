Il consiglio Federale non lascia spazio a dubbi: Lotito dovrà cedere la Salernitana (Di lunedì 17 maggio 2021) cedere la Salernitana, pena l’esclusione dal campionato di serie A di Salernitana e Lazio. E’ quanto deciso dal consiglio Federale della Figc in merito alla questione della multipropietà che coinvolge direttamente i Granata. Lotito, infatti, ad oggi è presidente anche della Lazio e con la Salernitana in A è costretto a cedere. Stando a quanto confermato dal consiglio Federale, infatti se non arriva la cessione, si verificherà la mancata ammissione del campionato sia per la Salernitana che per la Lazio. Patron Lotito avrà fino al 25 giugno per poter vendere la Salernitana, in sostanza gli sono stati dati 14 giorni in più per cedere la squadra ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021)la, pena l’esclusione dal campionato di serie A die Lazio. E’ quanto deciso daldella Figc in merito alla questione della multipropietà che coinvolge direttamente i Granata., infatti, ad oggi è presidente anche della Lazio e con lain A è costretto a. Stando a quanto confermato dal, infatti se non arriva la cessione, si verificherà la mancata ammissione del campionato sia per lache per la Lazio. Patronavrà fino al 25 giugno per poter vendere la, in sostanza gli sono stati dati 14 giorni in più perla squadra ...

