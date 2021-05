Gli allievi di Amici 20 festeggiano la vittoria di Giulia: tutti i messaggi (Di lunedì 17 maggio 2021) I messaggi degli allievi di Amici 20 a Giulia Anche Amici 20 è arrivato alla conclusione e ha fatto la storia del talent. L’edizione è stata vinta dalla giovanissima ballerina Giulia Stabile ed ha segnato ogni record. Oltre ai grandi ascolti, infatti, Giulia è la prima ballerina donna a vincere il programma: in passato i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ideglidi20 aAnche20 è arrivato alla conclusione e ha fatto la storia del talent. L’edizione è stata vinta dalla giovanissima ballerinaStabile ed ha segnato ogni record. Oltre ai grandi ascolti, infatti,è la prima ballerina donna a vincere il programma: in passato i L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

DanielaG3000 : Questi momenti tra i maestri e gli allievi sono infinitamente superiori alla trama dell'omicidio che sta andando av… - lucyownsme : RT @sononatanera: Perchè vi dispiacete per il fatto che Serena non sia in finale? Le professioniste non hanno mai gareggiato con gli alliev… - rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad Gli allievi della Puccini Festival Academy 2020 curata Massimo Iannone Vocal Coach… - MauroSutto : ????Francesco Ropelato è diventato campione italiano di #corsainmontagna allievi a Concesio.???? Dopo il successo tra g… - mauri_955 : @MarzianoAnsioso E l pensa tutti quelli sul carro di Pirlo a tutti gli allievi del maestro... Magari si potesse rie… -