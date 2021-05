Facebook Crash | Down Il Social Network? Verifiche Su Instagram E Whatsapp

(Di martedì 18 maggio 2021)ilpiù usato al mondo?suche sembrano invece funzionare. Da pochi minuti sembra iniziato un nuovoquindi ilcon più utenti al mondo. Centinaia di segnalazioni di malfunzionamento sopratutto dalle App e di richiesta di codici di verifica immotivati stanno piovendo alle autorità delinvece, anch’essi legati al gruppo fondato da Zuckerberg, sembrano funzionanti.in corso in attesa che passi questa bufera, per capire cosa realmente stia ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Crash

AssoCareNews.it

Una storia su Instagram manda ingli iPhone : la colpa è, ancora una volta, un carattere - non indiano , non sindhi , ma arabo. ...L'ex presidente USA Donald Trump rimane fuori dae ...... 450 visitatori, 22.000 click sulle foto e un sovraccarico di dati che mandò ini server dell'... Ma era nato! Indubbiamente Zuckerberg dopo il primo tentativo sarebbe stato bocciato ...Facebook crash: down il social network più usato al mondo? Verifiche su Instagram e Whatsapp che sembrano invece funzionare. Da pochi minuti sembra iniziato u ...Attenzione anche ai link inviati via messaggio privato: se vedete che la fonte della storia è 'pgtalal' statene bene alla larga. Una storia su Instagram manda in crash gli iPhone: la colpa è, ancora u ...