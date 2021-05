Coprifuoco e riaperture: le prime indiscrezioni e le proposte (Di lunedì 17 maggio 2021) indiscrezioni e proposte al Consiglio dei Ministri di oggi sulle riaperture e l’abolizione del Coprifuoco. Le possibili novità Nel Consiglio dei Ministri di quest’oggi, si fanno avanti le proposte per le nuove riaperture e la durata del Coprifuoco. Le proposte di Draghi rispetto al Coprifuoco sono sulla proroga fino alle ore 23 da subito, alle ore 24 dal 7 giugno e poi l’abolizione definitiva dal 21 giugno. E’ possibile un’ entrata in zona bianca delle regioni quali Friuli, Molise e Sardegna dal prossimo 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria dal 7 dello stesso mese. Per le regioni in zona gialla, gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021)al Consiglio dei Ministri di oggi sullee l’abolizione del. Le possibili novità Nel Consiglio dei Ministri di quest’oggi, si fanno avanti leper le nuovee la durata del. Ledi Draghi rispetto alsono sulla proroga fino alle ore 23 da subito, alle ore 24 dal 7 giugno e poi l’abolizione definitiva dal 21 giugno. E’ possibile un’ entrata in zona bianca delle regioni quali Friuli, Molise e Sardegna dal prossimo 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria dal 7 dello stesso mese. Per le regioni in zona gialla, gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive ...

