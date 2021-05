Contributo a fondo perduto e Reddito di Cittadinanza: possono essere pignorati? (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Contributo a fondo perduto può essere pignorato? È uno dei dubbi sollevati negli ultimi giorni e che interessa gli imprenditori e professionisti a causa della riduzione del fatturato dovuta alla pandemia Covid-19. A dissipare ogni dubbio è la conversione in legge del Decreto Sostegni, il quale stabilisce che il Contributo a fondo perduto non rientra tra le somme pignorabili in capo al debitore. La stessa disposizione era stata prevista anche per il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, per il RdC la misura di favore è stata stralciata dopo l’approvazione del maxi-emendamento al D.L. Sostegni. Cosa vuol dire questo? Significa che il Contributo a fondo perduto è una agevolazione protetta ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilpuòpignorato? È uno dei dubbi sollevati negli ultimi giorni e che interessa gli imprenditori e professionisti a causa della riduzione del fatturato dovuta alla pandemia Covid-19. A dissipare ogni dubbio è la conversione in legge del Decreto Sostegni, il quale stabilisce che ilnon rientra tra le somme pignorabili in capo al debitore. La stessa disposizione era stata prevista anche per ildi. Tuttavia, per il RdC la misura di favore è stata stralciata dopo l’approvazione del maxi-emendamento al D.L. Sostegni. Cosa vuol dire questo? Significa che ilè una agevolazione protetta ...

