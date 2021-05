Borsa | Europa gira in calo | pensano timori inflazione e virus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Il Sole 24 ORE

Le Borse europee girano in calo, dopo un avvio in timido rialzo. Sui mercati, dopo il dato sulla produzione industriale cinese, prevalgono i timori per l'inflazione globale e l'aumento dei contagi da ...Il Regno Unito, Paese piu' danneggiato indalla pandemia di coronavirus con quasi 128.000 morti, ha visto la sua situazione sanitaria migliorare notevolmente dopo il rigido isolamento durante ...Le Borse europee girano in calo, dopo un avvio in timido rialzo. Sui mercati, dopo il dato sulla produzione industriale cinese, prevalgono i timori per l'inflazione globale e l'aumento dei contagi da .... *Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +0,4%. BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 1,09% (chiusura p ...