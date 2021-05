10 libri per spiegare ai bambini l’amore in tutte le sue forme (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio si festeggia la Giornata internazionale contro l’omofobia. Proprio in questa data infatti, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio si festeggia la Giornata internazionale contro l’omofobia. Proprio in questa data infatti, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali.

rubio_chef : APPELLO AI GENITORI: vi prego di far leggere i libri ai vostri figli, di fargli leggere si il nazismo ma anche lo s… - NetflixIT : Il sequel sta per arrivare! L'avventura continua con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill e il loro ritorno nel mond… - RollaTiziano : RT @AndreaMarano11: La “Resistenza”in discarica e il neofascismo sdoganato i viaggi del motocarro comunale per gettare via i libri della bi… - rresoli : RT @BibcomTrento: ?? Dopo un anno di riposo forzato a causa della pandemia, oggi 17 maggio torna in servizio per portare libri e servizi bib… - FaziEditore : «Che ci piaccia o no, siamo responsabili per le persone con cui abbiamo a che fare, non possiamo semplicemente abba… -

Ultime Notizie dalla rete : libri per Catania, incendiato il pulmino dei "Briganti" di Librino: l'attacco ai rugbisti per la legalità Il gesto orrido del bruciare i libri era un messaggio contro l'impegno dei volontari de "I Briganti"... in visita a Librino , disse ai "Briganti": "Voi siete un punto di riferimento importante per i ...

Giornata contro l'omofobia 2021: la lezione delle Famiglie Favolose ... Guido lavora nel marketing), e non avevano mai scritto libri, si sono detti: facciamocelo noi il libro. 'Avevamo girato le librerie di New York, per vedere se c'era qualcosa di simile a quello che ...

Libri per ragazzi da leggere nel 2021: oltre 30 consigli Il Libraio Catania, incendiato il pulmino dei «Briganti» di Librino: l’attacco ai rugbisti per la legalità Nuovo atto intimidatorio contro la squadra che è da anni un presidio nel quartiere a rischio. Due settimane fa il raid nella sede con il furto di materiale. Lanciata una sottoscrizione per l’acquisto ...

Riapre a Giulianova la Biblioteca civica 'Vincenzo Bindi' Lunedì 17 maggio riapre al pubblico a Giulianova, su prenotazione, la Biblioteca civica "Vincenzo Bindi" nello storico Palazzo di corso Garibaldi, per lo studio e la consultazione all'interno della st ...

Il gesto orrido del bruciare iera un messaggio contro l'impegno dei volontari de "I Briganti"... in visita a Librino , disse ai "Briganti": "Voi siete un punto di riferimento importantei ...... Guido lavora nel marketing), e non avevano mai scritto, si sono detti: facciamocelo noi il libro. 'Avevamo girato le librerie di New York,vedere se c'era qualcosa di simile a quello che ...Nuovo atto intimidatorio contro la squadra che è da anni un presidio nel quartiere a rischio. Due settimane fa il raid nella sede con il furto di materiale. Lanciata una sottoscrizione per l’acquisto ...Lunedì 17 maggio riapre al pubblico a Giulianova, su prenotazione, la Biblioteca civica "Vincenzo Bindi" nello storico Palazzo di corso Garibaldi, per lo studio e la consultazione all'interno della st ...