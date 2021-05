Traffico Roma del 16-05-2021 ore 09:30 (Di domenica 16 maggio 2021) Luceverde Roma ancora una buona domenica vai ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla Roma-firenze Ci sono rallentamenti per incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso Roma anche al Portuense possibili rallentamenti per incidente in viale Isacco Newton all’altezza di via Vincenzo Ussani verso la Circonvallazione Gianicolense è proprio alla Jenny se sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno lavori al gasdotto su via della Pisana dove si viaggia lo ricordiamo a senso unico di marcia da via dei Grimaldi a via San Giovanni disciplina della circolazione e della Sosta anche nelle vie limitrofe in tema di trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-civitacastellana-viterbo per lavori circolazione sospesa tra Montebello e Catalano per tutta la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021) Luceverdeancora una buona domenica vai ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla-firenze Ci sono rallentamenti per incidente tra Ponzanono e la diramazionenord versoanche al Portuense possibili rallentamenti per incidente in viale Isacco Newton all’altezza di via Vincenzo Ussani verso la Circonvallazione Gianicolense è proprio alla Jenny se sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno lavori al gasdotto su via della Pisana dove si viaggia lo ricordiamo a senso unico di marcia da via dei Grimaldi a via San Giovanni disciplina della circolazione e della Sosta anche nelle vie limitrofe in tema di trasporto ferroviario sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo per lavori circolazione sospesa tra Montebello e Catalano per tutta la ...

Advertising

in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, tratto RIAPERTO tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-05-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - tempoweb : La #Raggi cade da #cavallo Le botticelle tornano nel traffico del centro di #Roma #virginiaraggi #m5s #16maggio… - maurazamir : RT @Annalisa3073: La scalinata dei Borgia, uno degli angoli più suggestivi di Roma. San Pietro in Vincoli. Il silenzio avvolge il piazzale… -