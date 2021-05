Torna The Rookie 3 su Rai2 dopo il rinnovo per la stagione 4: trame 16 maggio in coppia con Bull 5 (Di domenica 16 maggio 2021) Torna l’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 nella domenica di Rai2. Stasera, la rete manderà in onda un nuovo episodio di entrambe le serie tv, rinnovate per la prossima stagione. Il legal drama con Michael Weatherly era stato confermato dalla CBS per la sesta stagione lo scorso aprile. Il crime con Nathan Fillion era tra gli ultimi show di ABC non ancora ordinati per la stagione televisiva 2021-2022. Il rinnovo è avvenuto venerdì sera, quando la rete americana ha confermato la quarta stagione, nonostante abbia riscontrato un leggero calo negli ascolti. Andiamo alle anticipazioni di stasera 16 maggio su Rai2. Si parte con l’episodio 3×05 di The Rookie, dal titolo Lockdown, di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021)l’appuntamento con The3 e5 nella domenica di. Stasera, la rete manderà in onda un nuovo episodio di entrambe le serie tv, rinnovate per la prossima. Il legal drama con Michael Weatherly era stato confermato dalla CBS per la sestalo scorso aprile. Il crime con Nathan Fillion era tra gli ultimi show di ABC non ancora ordinati per latelevisiva 2021-2022. Ilè avvenuto venerdì sera, quando la rete americana ha confermato la quarta, nonostante abbia riscontrato un leggero calo negli ascolti. Andiamo alle anticipazioni di stasera 16su. Si parte con l’episodio 3×05 di The, dal titolo Lockdown, di ...

