Serie A, vittorie esterne di Napoli e Samp. Pari tra Benevento e Crotone

Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Il Milan contro il Cagliari per chiudere il discorso Champions League. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Nella prima sfida di giornata il Napoli vince 2-0 in casa della Fiorentina. Nelle partite delle 15 la Sampdoria vince in casa dell'Udinese. 1-1 tra Benevento e Crotone.

Serie A, i risultati di domenica 16 maggio

Di seguito i risultati di Serie A di domenica 16 maggio, sfide valide per la trentasettesima giornata di campionato.

Fiorentina-Napoli 0-2
Benevento-Crotone 1-1
Udinese-Sampdoria 0-1
Parma-Sassuolo (ore ...)

