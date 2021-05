Sassuolo | Caputo | «Felice di essere tornato Sogno l’Europeo»

(Di domenica 16 maggio 2021) Francesco, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Francesco, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni. RITORNO – «Finalmente torno in campo, era la cosa più importante. Abbiamo un obiettivo di squadra, sappiamo che è difficile ma ci proveremo fino alla fine. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz’oretta quest’oggi». SETTIMO POSTO – «Penso che con la Juve il risultato sia stato molto ma molto bugiardo, poi le grandi squadre con la qualità non ti perdonano. Stiamo facendo un gran filotto fuori casa, abbiamo l’entusiasmo a mille, sappiamo che è difficile chiudere al settimo posto ma prepareremo al ...

... nella prossima stagione sulla panchina delnon siederà più Roberto De Zerbi . L'...è in netta ripresa. Anche Consigli è in forma e mi auguro venga preso in considerazione dalla ......minuti più tardi arriva anche il poker neroverde a firma del neoentrato, la cui gioia viene però subito soffocata dal controllo del VAR che ravvisa un fuorigioco dell'attaccante del. ...I due neroverdi hanno parlato dopo il successo di Parma: "Volevamo segnare con più gol di scarto". Poi il tecnico annuncia l'addio ...Ancora una vittoria importante per il Sassuolo che continua a puntare al settimo posto in classifica. De Zerbi ha rivelato il suo futuro ...