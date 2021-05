Roma, immigrato rapina un giovane a via Tiburtina, lo colpisce al torace e si tinge i capelli (Di domenica 16 maggio 2021) Lo ha bloccato con la mano destra. Poi gli ha strappato la collana d’oro che indossava colpendolo violentemente al torace con la mano sinistra. È successo a un 19enne che si trovava a percorrere via Tiburtina insieme ad un suo amico. Il rapinatore, nel tentativo di non essere riconosciuto, si è tinto i capelli. Ma la polizia l’ha identificato e arrestato. L’aggressione a via Tiburtina La vittima ha fornito un’accurata descrizione del responsabile. «Barba incolta, capelli rossi, corporatura magra». Poi ha proseguito con i poliziotti: « L’ho inseguito fino a piazza Porta San Lorenzo dove ne ho perso le tracce». Gli agenti hanno sequestrato immediatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti su via Tiburtina e piazza di Porta San Lorenzo. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Lo ha bloccato con la mano destra. Poi gli ha strappato la collana d’oro che indossava colpendolo violentemente alcon la mano sinistra. È successo a un 19enne che si trovava a percorrere viainsieme ad un suo amico. Iltore, nel tentativo di non essere riconosciuto, si è tinto i. Ma la polizia l’ha identificato e arrestato. L’aggressione a viaLa vittima ha fornito un’accurata descrizione del responsabile. «Barba incolta,rossi, corporatura magra». Poi ha proseguito con i poliziotti: « L’ho inseguito fino a piazza Porta San Lorenzo dove ne ho perso le tracce». Gli agenti hanno sequestrato immediatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti su viae piazza di Porta San Lorenzo. LEGGI ...

Advertising

Gigiluigi8 : @PietroLazze Commisso sta subendo quello che ha subito Pallotta alla Roma,anche Pallotta italo americano immigrato… - David_Papare : Grande zoro che raccoglie la testimonianza dell'immigrato sfruttato in Sicilia, intanto nei ristoranti giapponesi a… - abbracadabra6 : @Drittorovescio_ @giucruciani Dite a Caprarica che non succede solo a Roma. Venite a Reggio Emilia nella camminata… - francescodelu11 : Nel video Zalone vive a Roma nel Palazzo Federici di viale XXI Aprile, lo stesso in cui fu ambientato 'Una giornata… - infoitinterno : Roma | immigrato violenta una cuoca in una scuola al Torrino Il drammatico racconto della vittima -