Napoli, Gattuso e i sette giorni "dati" a De Laurentiis (Di domenica 16 maggio 2021) Come in un rapporto di lavoro che termina con le dimissioni: Gattuso dopo la vittoria di Firenze ha dato i 7 giorni a De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha sette giorni. Quelli che sono rimasti di qui al termine del campionato, gli stessi che domenica sera potranno vedere il Napoli entrare aritmeticamente in Champions League.

tancredipalmeri : Spettacolare Osimhen sul secondo gol del Napoli: assurdo come i napoletani che hanno arrostito Gattuso non abbiano… - mirkocalemme : 11 vittorie nelle ultime 15 per il #Napoli, 42 punti nel girone di ritorno. Quando ha avuto i suoi migliori uomini… - FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - francocalifan : @ADeLaurentiis Presidente squadra che vince non si cambia solo ricordi rinnovo per Gattuso grande e grande Napoli - LoveSud2 : RT @Paroladeltifoso: Iachini su Gattuso: “Grande lavoro a Napoli, sul possibile futuro a Firenze…” -