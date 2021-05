Ligue 1, il Lilla non va oltre lo 0-0. Il Psg vince e si porta a -1 (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa la penultima giornata della Ligue 1, sono arrivate indicazioni soprattutto per la corsa al titolo. Passo falso del Lilla che non è andato oltre il pareggio casalingo contro il St.Etienne, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Il Psg ha conquistato tre punti ed è ancora in corsa per il titolo, netto successo contro il Reims con il risultato di 4-0, le reti sono state messe a segno da Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean. Successo del Monaco contro il Rennes e si porta a -3 dalla vetta. L’ultima giornata sarà fondamentale con il Lilla chiamato a vincere in trasferta contro l’Angers, una squadra senza grossi obiettivi. LA CLASSIFICA Lilla 80 PSG 79 MONACO 77 IL PROSSIMO TURNO ANGERS-Lilla BREST-PSG LENS-MONACO L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa la penultima giornata della1, sono arrivate indicazioni soprattutto per la corsa al titolo. Passo falso delche non è andatoil pareggio casalingo contro il St.Etienne, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Il Psg ha conquistato tre punti ed è ancora in corsa per il titolo, netto successo contro il Reims con il risultato di 4-0, le reti sono state messe a segno da Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean. Successo del Monaco contro il Rennes e sia -3 dalla vetta. L’ultima giornata sarà fondamentale con ilchiamato are in trasferta contro l’Angers, una squadra senza grossi obiettivi. LA CLASSIFICA80 PSG 79 MONACO 77 IL PROSSIMO TURNO ANGERS-BREST-PSG LENS-MONACO L'articolo ...

Advertising

orahounbelnick : Il Lilla rischia di buttare la Ligue 1 ????? - PSGInMyBlood : RT @GazzettinoL: Francia Ligue 37a giornata Il Paris SG vicino alla resa. Il Lilla ospita in casa il St.Etienne già salvo e se i localo vi… - GazzettinoL : Francia Ligue 37a giornata Il Paris SG vicino alla resa. Il Lilla ospita in casa il St.Etienne già salvo e se i lo… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Dal titolo all’Europa, tutto in 180’: c’è Saint Etienne tra il #Lilla e il quarto scudetto #Ligue1 - ETGazzetta : Dal titolo all’Europa, tutto in 180’: c’è Saint Etienne tra il #Lilla e il quarto scudetto #Ligue1 -