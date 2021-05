Juve-Inter, Calvarese e gli scongiuri dei napoletani (Di domenica 16 maggio 2021) Il sabato della Serie A trascina con sé polemiche per il discutibile arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter e prefigura nefasti presagi per il Napoli, impegnato nella fatal Firenze La rincorsa alla Champions League rimane apertissima anche dopo gli anticipi del sabato e, soprattutto, uno Juve-Inter particolarmente vivace. Soprattutto dal punto di vista arbitrale, considerati i molteplici errori commessi da Calvarese e dal supporto VAR, non decisamente nella sua migliore Interpretazione della storia. La truppa di Pirlo resta ancorata all’obiettivo quarto posto grazie al successo al fotofinish sui Campioni d’Italia, frutto di un ottimo primo tempo e di una ripresa condotta imbracciando lo scudo e colpendo in riva al novantesimo. Non senza polemiche per l’arbitraggio, a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il sabato della Serie A trascina con sé polemiche per il discutibile arbitraggio diine prefigura nefasti presagi per il Napoli, impegnato nella fatal Firenze La rincorsa alla Champions League rimane apertissima anche dopo gli anticipi del sabato e, soprattutto, unoparticolarmente vivace. Soprattutto dal punto di vista arbitrale, considerati i molteplici errori commessi dae dal supporto VAR, non decisamente nella sua migliorepretazione della storia. La truppa di Pirlo resta ancorata all’obiettivo quarto posto grazie al successo al fotofinish sui Campioni d’Italia, frutto di un ottimo primo tempo e di una ripresa condotta imbracciando lo scudo e colpendo in riva al novantesimo. Non senza polemiche per l’arbitraggio, a ...

