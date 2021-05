GP Francia | Mir | ' Non so cosa sia successo quando è arrivata la pioggia'

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Pesante doppio zero in casa #Suzuki a Le Mans #FrenchGP - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, GP Francia 2021: gli highlights della rocambolesca gara di Le Mans #FrenchGP #ValentinoRossi #Rossi… - OA_Sport : #MotoGP, pagelle GP Francia: #Bagnaia un leone, #Miller mago della pioggia, in ripresa #ValentinoRossi #FrenchGP… - motorboxcom : #MotoGP Un #FrenchGP ricco di colpi di scena premia super Jack #Miller e la #Ducati, sul podio anche con #Zarco!… - FormulaPassion : #MotoGP | L'ordine d'arrivo del GP di Francia #FrenchGP -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Mir

Uno zero che non ci voleva. Così si potrebbe riassumere il GP didi Joan, che ha concluso la sua gara con una scivolata, dopo essere scattato dalla 16esima casella dello schieramento. Una corsa che si preannunciava come l'ennesima rimonta del pilota ...... quando la Top Class tornerà in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia , dovenon potrà più permettersi errori . GP, Bagnaia: 'Il 4° posto in gara? Un po' mi girano' La classifica ...“Mi sono ritrovato in pista con un sacco di pioggia e le gomme slick, ma non mi aspettavo la caduta. Sono molto deluso”, dice il pilota Suzuki raccontando la sua prima esperienza con il flag to flag ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO GP FRANCIA MOTOGP CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP: BAGNAIA A -1 DA QUARTARARO LA CRONACA DELLA GARA DI OGGI VALENTINO ROSSI: "IL WEEKEND RESTA COUN ...