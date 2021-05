Covid, Giani: "In Toscana immunità di gregge entro fine settembre" (Di domenica 16 maggio 2021) Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo centro vaccinale del quartiere San Biagio , nella struttura messa a disposizione dall' Mcl provinciale . All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il ... Leggi su lanazione (Di domenica 16 maggio 2021) Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo cvaccinale del quartiere San Biagio , nella struttura messa a disposizione dall' Mcl provinciale . All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il ...

Advertising

SIENANEWS : Sono questi i dati forniti dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. - qn_lanazione : Covid, Giani: 'In Toscana immunità di gregge entro fine settembre' - infoitinterno : Covid, Giani: 506 nuovi contagi in Toscana, oggi 16 maggio. Tasso positivi 2,52% - infoitinterno : Covid, Giani: “Presto pronti gli anticorpi monoclonali prodotti in Toscana dal prof. Rappuoli” - RadioSienaTV : Covid, Giani: 'Presto pronti gli anticorpi monoclonali prodotti in Toscana dal prof. Rappuoli' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid, Giani: "In Toscana immunità di gregge entro fine settembre" "Noi in questo momento " ha detto il presidente Giani - siamo a 30mila vaccinazioni il giorno e l'obiettivo è quello di arrivare a 35mila e potenzialmente anche a delle punte di 40mila". "Quando noi ...

Emergenza Covid, la Toscana tra le prime Regioni per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali ... Giani: "Già 5mila assunzioni a tempo indeterminato per potenziare il sistema" 31 Ottobre 2020 Donna positiva al Covid bloccata in India, in contatto con Giani e Farnesina 5 Maggio 2021 Coronavirus ...

Covid, Giani: "In Toscana immunità di gregge entro fine settembre" La Nazione Covid, Giani: "In Toscana immunità di gregge entro fine settembre" Il presidente della regione stamani a Pistoia dove ha inaugurato il nuovo centro vaccinale di San Biagio Pistoia, 16 maggio 2021 - Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo centro vaccinale del quartiere ...

Covid, inaugurato nuovo centro vaccinale a Pistoia Pistoia, 16 maggio 2021 - Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo centro vaccinale del quartiere San Biagio, nella struttura messa a disposizione dall'Mcl provinciale. All'inauguraz ...

"Noi in questo momento " ha detto il presidente- siamo a 30mila vaccinazioni il giorno e l'obiettivo è quello di arrivare a 35mila e potenzialmente anche a delle punte di 40mila". "Quando noi ......: "Già 5mila assunzioni a tempo indeterminato per potenziare il sistema" 31 Ottobre 2020 Donna positiva albloccata in India, in contatto cone Farnesina 5 Maggio 2021 Coronavirus ...Il presidente della regione stamani a Pistoia dove ha inaugurato il nuovo centro vaccinale di San Biagio Pistoia, 16 maggio 2021 - Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo centro vaccinale del quartiere ...Pistoia, 16 maggio 2021 - Inaugurato stamani a Pistoia il nuovo centro vaccinale del quartiere San Biagio, nella struttura messa a disposizione dall'Mcl provinciale. All'inauguraz ...