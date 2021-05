Caterina Balivo è pentita | la scelta che non rifarebbe

Leggi su inews24

(Di domenica 16 maggio 2021): anche se prossimamente l’amatissima conduttrice napoletana tornerà, c’è unache nonUna lunga carriera in tv e poi la pausa, improvvisa e forse anche inattesa almeno per i fan. Ma non per lei, perchéad un certo punto ha deciso di mettere un punto e fermarsi anche L'articolo proviene da Inews.it.