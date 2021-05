Biden e i brevetti anti-Covid: le vite umane più importanti dei profitti? (Di domenica 16 maggio 2021) “Assolutamente. Certamente. È l'unica soluzione umana al mondo”. Ecco come il candidato Joe Biden rispondeva a una domanda nella campagna elettorale del 2020 se lui, da presidente, condividerebbe con il resto del mondo un vaccino anti-Covid scoperto dagli Stati Uniti. Biden continuò a chiarire che si condividerebbe la tecnologia con tutti poiché proteggere gli americani è impossibile senza la protezione di tutti gli esseri umani. Biden ha agito recentemente per mantenere la promessa fatta come si è visto dall'annuncio della sua rappresentante per il commercio Katherine Tai. Gli Stati Uniti si impegneranno ad approvare la sospensione dei brevetti per i vaccini onde affrontare in maniera più efficace la pandemia nei paesi poveri che fino ad adesso hanno avuto accesso limitatissimo ai ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 maggio 2021) “Assolutamente. Certamente. È l'unica soluzione umana al mondo”. Ecco come il candidato Joerispondeva a una domanda nella campagna elettorale del 2020 se lui, da presidente, condividerebbe con il resto del mondo un vaccinoscoperto dagli Stati Uniti.continuò a chiarire che si condividerebbe la tecnologia con tutti poiché proteggere gli americani è impossibile senza la protezione di tutti gli esseri umani.ha agito recentemente per mantenere la promessa fatta come si è visto dall'annuncio della sua rappresentante per il commercio Katherine Tai. Gli Stati Uniti si impegneranno ad approvare la sospensione deiper i vaccini onde affrontare in maniera più efficace la pandemia nei paesi poveri che fino ad adesso hanno avuto accesso limitatissimo ai ...

