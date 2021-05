Basket, Milano espugna Trento a fatoca e conquista le semifinali scudetto con un ottimo Moraschini (Di domenica 16 maggio 2021) Terza vittoria su tre per l’Olimpia Milano e qualificazione alle semifinali scudetto portata a casa subito per i ragazzi di Ettore Messina. Ma contro Trento è partita dura fino alla sirena finale e sono un ottimo Moraschini e i soliti Hines e Rodriguez a fare la differenza. Buon avvio per Trento, che dopo il primo canestro di Moraschini piazza un parziale di 8-2 per il primo allungo del match. L’Olimpia risponde con una tripla sempre di Moraschini, ma dopo il controsorpasso di Hines la tripla di Maye riporta avanti i padroni di casa. Una tripla di Sanders vale il + per Trento, ma poi è Datome show. Prima due tiri liberi, poi dopo due liberi di Roll arriva una stoppata di Biligha e sul contropiede arriva la tripla del ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Terza vittoria su tre per l’Olimpiae qualificazione alleportata a casa subito per i ragazzi di Ettore Messina. Ma controè partita dura fino alla sirena finale e sono une i soliti Hines e Rodriguez a fare la differenza. Buon avvio per, che dopo il primo canestro dipiazza un parziale di 8-2 per il primo allungo del match. L’Olimpia risponde con una tripla sempre di, ma dopo il controsorpasso di Hines la tripla di Maye riporta avanti i padroni di casa. Una tripla di Sanders vale il + per, ma poi è Datome show. Prima due tiri liberi, poi dopo due liberi di Roll arriva una stoppata di Biligha e sul contropiede arriva la tripla del ...

