Basket femminile, Playoff Serie A1 2020/2021: Venezia è campione d’Italia, ko Schio in gara-5 (Di domenica 16 maggio 2021) L’Umana Reyer Venezia è campione d’Italia. Al terzo match point, le lagunare riescono finalmente a mettere le mani sullo scudetto e conquistare il campionato di Serie A1 2020/2021 femminile. Decisiva la vittoria in gara-5 contro la Familia Wuber Schio per 72-58. Match a senso unico con Venezia avanti fin dalle prime battute e brava a consolidare il proprio vantaggio con un ottimo secondo parziale. Al riposo sotto di 15, Schio ha provato a scuotersi ed a reagire ma il divario, essendo piuttosto ampio, non è stato facile da colmare. Il terzo quarto ha premiato ancora la Reyer, che ha incrementato il proprio vantaggio ed ha blindato la vittoria. Alla fine saranno 14 le lunghezze a separare le due squadre ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) L’Umana Reyer. Al terzo match point, le lagunare riescono finalmente a mettere le mani sullo scudetto e conquistare il campionato diA1. Decisiva la vittoria in-5 contro la Familia Wuberper 72-58. Match a senso unico conavanti fin dalle prime battute e brava a consolidare il proprio vantaggio con un ottimo secondo parziale. Al riposo sotto di 15,ha provato a scuotersi ed a reagire ma il divario, essendo piuttosto ampio, non è stato facile da colmare. Il terzo quarto ha premiato ancora la Reyer, che ha incrementato il proprio vantaggio ed ha blindato la vittoria. Alla fine saranno 14 le lunghezze a separare le due squadre ...

