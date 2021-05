Ancora auto distrutte, non c’è tregua in città (Di domenica 16 maggio 2021) Ancora auto distrutte. Ancora danni per i poveri proprietari delle vetture parcheggiate lungo le strade della città. Dopo l’arresto del 56enne colto sul fatto dalla Polizia e che nelle scorse settimane ha fatto razzia di finestrini, altre vetture sono state danneggiate ieri sera lungo via Marconi. Questa volta, a causare il danno, una violenta lite tra alcune persone che si è conclusa con diverse vetture distrutte da un palo della segnaletica sradicato dall’asfalto da uno dei protagonisti. Sui fatti indaga la Polizia giunta sul posto con due volanti. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di domenica 16 maggio 2021)danni per i poveri proprietari delle vetture parcheggiate lungo le strade della. Dopo l’arresto del 56enne colto sul fatto dalla Polizia e che nelle scorse settimane ha fatto razzia di finestrini, altre vetture sono state danneggiate ieri sera lungo via Marconi. Questa volta, a causare il danno, una violenta lite tra alcune persone che si è conclusa con diverse vettureda un palo della segnaletica sradicato dall’asfalto da uno dei protagonisti. Sui fatti indaga la Polizia giunta sul posto con due volanti. first appeared on Tarantini Time.

