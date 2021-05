Una Juve al Cuadrado: batte l'Inter 3 - 2 ed è quarta per una notte. Var protagonista (Di sabato 15 maggio 2021) Vince la Juve, perde l'Inter e la corsa alla Champions rimane incandescente. Allo Stadium prevale la squadra con più motivazioni, ma succede di tutto. Con Calvarese che sancisce tre gol su cinque al ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) Vince la, perde l'e la corsa alla Champions rimane incandescente. Allo Stadium prevale la squadra con più motivazioni, ma succede di tutto. Con Calvarese che sancisce tre gol su cinque al ...

Advertising

ZZiliani : #Chiellini è il primo a divincolarsi e a spingere con forza #Darmian. Poi Darmian risponde con una spinta meno fort… - ZZiliani : Detto che l’unico a non sorprendersi dell’arbitro salvagente della #Juventus è #Conte, che a casa ne ha una collezi… - forumJuventus : Morata: 'La Juventus è il massimo, una famiglia più che una squadra di calcio, tornare è stato emozionante ma mi ma… - Naples___ : @LucaC72905087 @tancredipalmeri C'è in gioco una stagione non solo per la Juve ,anche altre squadre in lizza x l'ac… - rinaldoperdana : RT @marifcinter: Marotta: 'Arriviamo qui da Campioni d'Italia. Era insperato e ci dà grande soddisfazione. Ho avuto la fortuna di trovare s… -