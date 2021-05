Sei settimane di stop. Per la prima volta Zlatan Ibrahimovic salterà gli Europei (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le prime speranze, la conferma dello scenario peggiore: Zlatan Ibrahimovic salterà i prossimi Europei di calcio. La distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro la Juventus in Serie A costerà l’impegno dell’attaccante rossonero con la nazionale della Svezia. È la prima volta che Ibrahimovic salta questo evento dall’inizio della sua carriera. L’annuncio è arrivato dopo la visita specialistica del professor Musahl, che aveva già operato il calciatore quattro anni fa. I legamenti del ginocchio, in particolare, non hanno subito danni, ma la distorsione preoccupa i medici che hanno suggerito allo svedese di rimanere fuori dal campo per sei settimane. May 15, 2021 Leggi anche: Ibrahimovic sorpreso al ristorante in ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le prime speranze, la conferma dello scenario peggiore:i prossimidi calcio. La distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro la Juventus in Serie A costerà l’impegno dell’attaccante rossonero con la nazionale della Svezia. È lachesalta questo evento dall’inizio della sua carriera. L’annuncio è arrivato dopo la visita specialistica del professor Musahl, che aveva già operato il calciatore quattro anni fa. I legamenti del ginocchio, in particolare, non hanno subito danni, ma la distorsione preoccupa i medici che hanno suggerito allo svedese di rimanere fuori dal campo per sei. May 15, 2021 Leggi anche:sorpreso al ristorante in ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che oggi Zlatan #Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl in seguito al re… - PBPcalcio : AC Milan comunica che #Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl in seguito al recente trauma… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito a… - ultimenotizie : 'Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei d… - evivanco7 : RT @PBPcalcio: AC Milan comunica che #Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl in seguito al recente trauma distorsi… -