Salvini "assolto": ci sono due giustizie? (Di sabato 15 maggio 2021) Il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ha sentenziato il non luogo a procedere per Matteo Salvini in riferimento all'accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. I fatti contestati si riferivano ai ritardi nello sbarco, nel luglio 2019, di 116 migranti a bordo della nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta. Già lo scorso 10 aprile per il pm Andrea Bonomi non sussistevano gli estremi per l'imputabilità del reato di sequestro di persona dell'ex titolare del Viminale. Tanto che la requisitoria del pubblico ministero era orientata all'archiviazione del caso in quanto Salvini «non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali» e operato con scelte «condivise dal governo». La Procura di Catania nelle indagini sulle contestazioni rivolte al leader della Lega si è vincolata ad un dato di realtà, essendo i tre giorni precedenti ...

