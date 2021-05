“Rula Jebreal danneggia le donne. Una volta accusò Porro di essere bianco”. Pesanti accuse della Maglie (Di sabato 15 maggio 2021) “Non c’è peggior nemico della causa dell’uguaglianza delle donne che lo meritano di personaggi come Rula Jebreal. Non dimentichiamoci che lei è quella che disse al giornalista e collega Nicola Porro ‘taci tu, uomo bianco’. Chi è razzista, chi è classista?”. E’ l’opinione della giornalista Maria Giovanna Maglie che commenta così all’Adnkronos il rifiuto, accompagnato da roventi polemiche, di Rula Jebreal a partecipare ieri sera alla trasmissione ‘Propaganda Live’ a causa di una lamentata esigua presenza di partecipazioni femminili. Rula Jebreal danneggia la causa delle donne? “Le donne in televisione vanno, sono ospiti, oggi sono spesso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) “Non c’è peggior nemicocausa dell’uguaglianza delleche lo meritano di personaggi come. Non dimentichiamoci che lei è quella che disse al giornalista e collega Nicola‘taci tu, uomo’. Chi è razzista, chi è classista?”. E’ l’opinionegiornalista Maria Giovannache commenta così all’Adnkronos il rifiuto, accompagnato da roventi polemiche, dia partecipare ieri sera alla trasmissione ‘Propaganda Live’ a causa di una lamentata esigua presenza di partecipazioni femminili.la causa delle? “Lein televisione vanno, sono ospiti, oggi sono spesso ...

