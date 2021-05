Paracanoa, Coppa del Mondo Szeged 2021: Gabriel Esteban Farias centra il secondo posto! (Di sabato 15 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, è proseguita stamane la tappa della Coppa del Mondo di Paracanoa, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 200 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 200 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 200 femminile con Veronica Silvia Biglia. Va detto che i pass non sono nominali, ma assegnati all’Italia, ma è altrettanto importante ricordare, però, che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate dalla classifica di questa manifestazione: proprio in quest’ottica assume grande rilievo il secondo posto centrato questa mattina da Gabriel Esteban Farias. Nella finale del ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) A, in Ungheria, è proseguita stamane la tappa delladeldi, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 200 maschile con, nel KL2 200 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 200 femminile con Veronica Silvia Biglia. Va detto che i pass non sono nominali, ma assegnati all’Italia, ma è altrettanto importante ricordare, però, che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate dalla classifica di questa manifestazione: proprio in quest’ottica assume grande rilievo ilpostoto questa mattina da. Nella finale del ...

Advertising

MarioGuglielmi : #Paracanoa, nella Coppa del Mondo a #Szeged in Ungheria la sanremese Amanda #Embriaco si qualifica per la semifinal… - zazoomblog : Paracanoa Coppa del Mondo Szeged 2021: Mirko Nicoli ed Amanda Embriaco mancano il pass paralimpico - #Paracanoa… - zazoomblog : Paracanoa Coppa del Mondo Szeged 2021: Mirko Nicoli ed Amanda Embriaco in semifinale - #Paracanoa #Coppa #Mondo… -