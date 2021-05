**’ndrangheta: rientra in Italia il latitante Giuseppe Romeo arrestato in Spagna** (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – E’ stato inoltre condannato in primo grado anche per aver intestato fittiziamente le proprie quote del bar-gelateria “Cafè La Piazza” di Bruggen in Germania, sequestrato nel corso della medesima operazione “European ‘Ndrangheta Connection”, ad altri soggetti imputati nella stessa inchiesta, e per auto-riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti nel suindicato esercizio commerciale tedesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – E’ stato inoltre condannato in primo grado anche per aver intestato fittiziamente le proprie quote del bar-gelateria “Cafè La Piazza” di Bruggen in Germania, sequestrato nel corso della medesima operazione “European ‘Ndrangheta Connection”, ad altri soggetti imputati nella stessa inchiesta, e per auto-riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti nel suindicato esercizio commerciale tedesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

