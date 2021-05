Motomondiale: Gp Francia, Quartararo in pole davanti a Vinales e Miller (Di sabato 15 maggio 2021) Le Mans, 15 mag. (Adnkronos) - Nuova pole per la Yamaha di Fabio Quartararo nel Gp di Francia di MotoGp a Le Mans. Il pilota francese con un giro incredibile ha chiuso con il tempo di 1.32.600 precedendo l'altra Yamaha di Maverik Vinales a +0.081 e la Ducati di Jack Miller con un ritardo di +0.104. Quarto posto per Franco Morbidelli e quinto per Jan Zarco. Sesto posto per la Honda di Marc Marquez a +0.437, seguito da Nakagami e Pol Espargaro. Nono tempo per la Petronas di valentino Rossi a +0.791 e chiude la top ten Oliveira. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Le Mans, 15 mag. (Adnkronos) - Nuovaper la Yamaha di Fabionel Gp didi MotoGp a Le Mans. Il pilota francese con un giro incredibile ha chiuso con il tempo di 1.32.600 precedendo l'altra Yamaha di Maverika +0.081 e la Ducati di Jackcon un ritardo di +0.104. Quarto posto per Franco Morbidelli e quinto per Jan Zarco. Sesto posto per la Honda di Marc Marquez a +0.437, seguito da Nakagami e Pol Espargaro. Nono tempo per la Petronas di valentino Rossi a +0.791 e chiude la top ten Oliveira.

