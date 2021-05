Ex carabiniere ucciso a Copertino: sulla bara fiori e cappello Arma (Di sabato 15 maggio 2021) LECCE - Si sono svolti oggi a Copertino (Lecce) i funerali di Silvano Nestola, il carabiniere in congedo ucciso la sera del 3 maggio scorso in contrada Tarantini, davanti casa della sorella dove era ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 15 maggio 2021) LECCE - Si sono svolti oggi a(Lecce) i funerali di Silvano Nestola, ilin congedola sera del 3 maggio scorso in contrada Tarantini, davanti casa della sorella dove era ...

