Elezioni Roma, Virginia Raggi pronta a ricandidarsi. Ma c’è chi non si rassegna (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo mesi di delegittimazioni trasversali, pressing formidabili da parte del Pd perché si facesse da parte, temporeggiamenti e guerre di logoramento anche all’interno del M5S capitolino, Virginia Raggi ha ottenuto la piena investitura a ricandidarsi a sindaco della capitale da Giuseppe Conte. Difficile negare che si sia trattato di un percorso contrastato, accidentato ed ostacolato oltre il limite dell’assurdo, a causa in primo luogo dell’opposizione ad personam da parte del Pd che ha confidato per mesi sulla condanna “liberatrice” che non è mai arrivata, come poteva essere prevedibile per chi avesse guardato alla “vicenda nomine” con occhi privi di rancore e pregiudizio. Infatti nella motivazione dei giudici d’appello di Roma viene evidenziato che Raggi non ebbe alcun ruolo nell’abuso d’ufficio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo mesi di delegittimazioni trasversali, pressing formidabili da parte del Pd perché si facesse da parte, temporeggiamenti e guerre di logoramento anche all’interno del M5S capitolino,ha ottenuto la piena investitura aa sindaco della capitale da Giuseppe Conte. Difficile negare che si sia trattato di un percorso contrastato, accidentato ed ostacolato oltre il limite dell’assurdo, a causa in primo luogo dell’opposizione ad personam da parte del Pd che ha confidato per mesi sulla condanna “liberatrice” che non è mai arrivata, come poteva essere prevedibile per chi avesse guardato alla “vicenda nomine” con occhi privi di rancore e pregiudizio. Infatti nella motivazione dei giudici d’appello diviene evidenziato chenon ebbe alcun ruolo nell’abuso d’ufficio ...

