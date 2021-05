Devastanti grandinate in vari centri urbani in Veneto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Devastanti grandinate

Meteo Giornale

si sono verificate nell'oblast di Mosca, causando anche ingenti danni. Appena qualche giorno fa Mosca cadeva la neve. E ancor prima si registravano temperature eccezionalmente ...In genere non cadono chicchi di grosse dimensioni, ma tuttavia mai dire mai, in quanto i nostri report della grandine ben ci documentano diavvenute nel passato in maggio . Il ...Forti grandinate nelle prossime ore. Previsione meteo delle grandinate nei prossimi giorni. La grandine è una tipica di questo periodo ...https://vimeo.com/549660735 Devastanti grandinate si sono verificate nell’oblast di Mosca, causando anche ingenti danni. Appena qualche giorno fa Mosca cadeva ...