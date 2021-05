Crotone, Cosmi: 'Benevento? Non siamo arbitri della salvezza' (Di sabato 15 maggio 2021) Crotone - " Crotone arbitro della salvezza? Noi non siamo arbitri di nessuno, solo di noi stessi. Chi possa essere agevolato o penalizzato dalla nostra prestazione è l'ultimo dei miei pensieri". Lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- "arbitro? Noi nondi nessuno, solo di noi stessi. Chi possa essere agevolato o penalizzato dalla nostra prestazione è l'ultimo dei miei pensieri". Lo ha ...

Advertising

sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Benevento? Non siamo arbitri della salvezza': Il tecnico: 'A prescindere dall'avversario di turno… - Paroladeltifoso : Benevento-Crotone, Cosmi dovrà fare a meno di un big - IamCALCIO : #Cosmi, allenatore del #Crotone, ne convoca 22 per la trasferta in casa del #Benevento. Come annunciato in conferen… - zazoomblog : Convocati Crotone per la sfida al Benevento: assenza pesante per Cosmi - #Convocati #Crotone #sfida #Benevento: - IAMCALCIOBENEVE : Crotone. Cosmi ne convoca 22 per il Benevento: quattro gli assenti -