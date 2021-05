Coronavirus | via libera ai tamponi salivari

Leggi su newsmondo

(Di sabato 15 maggio 2021), è arrivato dal Ministero il viaai. Ecco quando possono sostituire i test molecolari. ROMA – Viaai. Nella mattinata di sabato 15 maggio è arrivata la circolare del Ministero della Salute per approvare questa nuova tipologia di test. Si tratta di un’arma in più in ambito scolastico ma anche in tutti gli eventi che richiedono una risposta immediata. Uno strumento in più per cercare di combattere la pandemia in un periodo del ritorno alla normalità. E presto arriveranno altre armi con l’obiettivo di tornare il prima possibile alla normaità. La circolare del Ministero Il viadel Ministero è arrivato tramite una circolare, riportata dal Corriere della Sera. Nel documento è ...